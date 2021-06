D66-lijsttrekker Van Driel brengt rugby-mentaliteit naar politieke arena van Zwolle: ‘Speel hard, maar met respect’

Analyse D66 nog nooit zo populair in Zwolle, maar geschiede­nis leert dat lokaal succes nu geen vanzelf­spre­kend­heid is

19 maart Voor het eerst in haar historie mag D66 zich op basis van het aantal stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen de populairste partij in Zwolle noemen. In de gemeenteraad moet ze het echter doen met vier zeteltjes in de oppositie. Is dit succes een opmaat naar meer bij de lokale verkiezingen in maart 2022?