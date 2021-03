D66 nog nooit zo populair in Zwolle, maar geschiedenis leert dat lokaal succes nu geen vanzelfsprekendheid is

update Omgebrach­te vrouw in Zwolle is Syrische tv- en theaterac­tri­ce Raifa, landgeno­ten rouwen, verdachte blijft in de cel

18 maart De 53-jarige vrouw die maandag in Zwolle onder verdachte omstandigheden is overleden, is de Syrische actrice Raifa Al-Riz. Dat bevestigt haar broer donderdag aan NRC. Kenners en fans betreuren haar dood en Arabische media schrijven over de ‘moord onder mysterieuze omstandigheden’. Buren van de vrouw in Zwolle bevestigen dat het om Al-Riz gaat. Verdachte Wael D. (33) blijft nog twee weken in de cel.