D66 wil nieuwe aanplant na bomenkap Zwolse binnenstad

Vanavond wordt in de gemeenteraad gedebatteerd over de toekomst van de Grote Kerk. 'Voorgesteld wordt om de kerk te verbouwen', meldt fractievoorzitter Sonja Paauw in een persbericht. 'Hiervoor moet een aantal bomen op het Oude Kerkplein gekapt worden'. D66 wil dat het verdwijnen van deze grote bomen gecompenseerd wordt in de binnenstad, stelt Paauw in het bericht.

Mooi

'Groen is erg belangrijk voor de stad. Het heeft meerdere functies en naast het tegengaan van hitte en de opname van water is een groene stad met grote bomen gewoon heel erg mooi', aldus de fractievoorzitter.

D66 vraagt vanavond aan het college of zij bereid is nieuwe bomen te plaatsen of te zorgen voor andere compensatie in de vorm van verticale tuinen of zichtbare daktuinen. 'Daarbij is ook een goede herinrichting van het Grote Kerkplein zelf belangrijk'.