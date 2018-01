D66 wil nu echt werk maken van koopzondag in Zwolle

Vier jaar geleden hing zijn partij dit standpunt ook al aan, maar toen moest ze dit laten varen tijdens de coalitieonderhandelingen met VVD, PvdA en ChristenUnie. Die laatste kon als verkiezingswinnaar op de rem trappen rond meer winkelvrijheid op zondag in Zwolle. Is het D66 nu menens? ,,Het was ons altijd al menens", licht Brink toe. ,,Wij zijn altijd voor het vrijgeven van de winkeltijdenwet geweest, dus dat maakt dat we dit nu ook weer aangeven. Het is wel zo dat de stad op dit moment een paar stappen verder is dan een paar jaar geleden."