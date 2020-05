D66 wil ontslagen Zwolse oorlogsburgemeester alsnog eren met hoofdrol in expositie

Met een expositie - te houden in 2021 - stelt de D66-fractie in Zwolle voor om alsnog recht te doen aan oud-burgemeester Arnold van Walsum. De fractie vraagt het college om dit in gang te zetten en te betalen.

Van Walsum moest kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog opstappen vanwege zijn anti-Duitse houding. Na de oorlog kreeg hij zijn functie niet terug omdat hij zich in de paar weken dat hij nog wel burgemeester in oorlogstijd was, kritisch had uitgelaten over het koningshuis.

Kleinzoon en Volkskrantjournalist Sander van Walsum tekende de geschiedenis van zijn grootvader onlangs op. Hij legt daarin uit waarom het ontslag van zijn opa na de oorlog niet ongedaan werd gemaakt. Dit tot verbijstering van Van Walsum. Die ging namelijk daags na de bevrijding van Zwolle naar het stadhuis in de veronderstelling dat hij weer op zijn post terug kon keren. Maar zijn opvolger burgemeester Van Karnebeek bleef aan en zelfs nadat die vertrok, kort na de oorlog, kwam Van Walsum er niet meer aan te pas.

Volledig scherm Arnoldus van Walsum bij zijn installatie als burgemeester van Zwolle, 19 februari 1938. © Collectie Sander van Walsum

Een en ander had te maken met zijn kritische houding tegenover koningin Wilhelmina. Hij bekritiseerde in een toespraak haar vlucht naar Engeland in de begindagen van de oorlog. Een zuiveringscommissie veroordeelde zijn uitspraken na de oorlog met als gevolg dat hij niet meer in een openbaar ambt aan de slag kon.

Na zijn dood besloot de gemeente in 1983 wel een straat naar hem te vernoemen. Kleinzoon Van Walsum noemt dat in zijn artikel ‘een strook asfalt‘, niet te vergelijken met de lanen en singels waarmee andere burgemeesters herdacht worden.

Quote De Van Walsumlaan zou ik niet willen omschrij­ven als een plak asfalt Peter Snijders, Burgemeester van Zwolle

Op vragen van de Stentor hierover stelt burgemeester Peter Snijders dat de kwestie Van Walsum ‘een treurige‘ is. ,,We zouden vandaag de dag wellicht anders oordelen, ook al past het een burgemeester ook nu nog niet om zich in felle bewoordingen uit te laten over het staatshoofd. Dat dat destijds kennelijk zo zwaar woog is een historisch gegeven.” Excuses zijn in elk geval niet aan de orde, zo stelt hij. En over de straat die aan Van Walsum is opgedragen zegt hij: ,,De Van Walsumlaan is de ontsluiting van een deel van Zwolle-Zuid en leidt naar de Hogeschool Windesheim, dat zou ik niet willen omschrijven als een ‘plak asfalt, al realiseer ik me dat het afhankelijk is van de benadering en de beleving."

D66 stelt nu voor om Van Walsum alsnog in het zonnetje te zetten door hem centraal te stellen in een expositie over burgemeesters in oorlogstijd. Die zou volgend jaar rond 4 en 5 mei gehouden moeten worden. Dit zou in samenspraak met het HCO gedaan kunnen worden, zegt D66.

Kleinzoon Sander van Walsum is blij met het initiatief. ,,Ik weet dat het verhaal van mijn opa inmiddels een voetnoot in de geschiedenis is en ik wil het niet groter maken dan het is, maar elk gebaar is mooi en voelt als een kleine vorm van rechtvaardigheid.”

Quote Koningin Wilhelmina zou hoogstper­soon­lijk de hand in het ontslag van mijn opa hebben gehad Sander van Walsum, Kleinzoon oud-burgemeester Arnold van Walsum