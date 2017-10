D66 Zwolle diep door het stof na commotie rond kiosk Wijthmenerplas

Op haar website laat D66 weten: 'Wij willen oprechte excuses aan de familie Eikelboom aanbieden voor het misverstand, want de negatieve publiciteit was geenszins onze bedoeling.'

Frietje

D66-fractievoorzitter Sonja Paauw reageert woensdagochtend op alle ontstane commotie. ,,Ik haal daar in de zomer ook mijn ijsje en mijn frietje, wij zijn hartstikke voor de frietkraam." Paauw is er stellig in. ,,Wij zijn heel blij met de visie op de Wijthmenerplas hoe die nu is. Dat willen we graag zo houden.”