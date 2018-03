D66 Zwolle: 'Geen overwinning voor de koopzondag'

Lijsttrekker Jan Brink zette afgelopen weken vol in op de koopzondag. ,,Zwolle kiest op basis van deze uitslag niet voor afschaffing van de vastgestelde sluitingstijden. Dit is geen overwinning voor de koopzondag", beseft de verliezer. Zijn partij gaat van 14,1 procent van de stemmen naar 10,8 procent. Daarmee is D66 plots de zesde partij van Zwolle, waar ze nummer drie was. ,,Dit is teleurstellend. Dit had ik niet verwacht. Andere partijen zijn nu aan zet om een coalitie te vormen. Ons past terughoudendheid."