D66 Zwolle roept op tot verbod uitbreiding Lelystad Airport

Weer brand in berging Moerbei­straat; geen onderzoek politie

8:00 Voor de vierde keer in twee jaar tijd is brand uitgebroken in een berging aan de Moerbeistraat. De politie ziet echter geen verband met de eerdere incidenten en stelt geen onderzoek in. DeltaWonen vervangt de sloten, maar ziet voorlopig geen aanleiding voor extra veiligheidsmaatregelen.