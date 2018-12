D66 Zwolle wil extra aandacht acceptatie homoseksualiteit

De politieke partij wil weten of de hogere intolerantie ook voor Zwolle geldt en of het college in dat geval van plan is daar meer aan te doen. Ook vraagt D66 naar het evenement Zwolle Pride, dat deze zomer wordt gehouden. ‘Is er bijvoorbeeld een speciaal programma voor jongeren en op scholen?’

Raadslid Sonja Paauw geeft aan dat de vrijheid om jezelf te zijn een fundamentele waarde is. “Ongeacht je afkomst, religie, geaardheid of welk gegeven dan ook moet je in Zwolle kunnen zijn wie je bent.” Toch blijft de regio Overijssel achter op het gebied van tolerantie. “Twee meisjes die elkaar straat zoenen, wordt door 17 procent niet goed gevonden, landelijk is dit 12 procent. En ook dat is te veel. Er is nog genoeg werk te verzetten om tolerantie onder jongeren ten opzichte van seksuele diversiteit nog verder te vergroten” aldus Sonja Paauw. ,,We zijn blij met de inspanningen die er al zijn, maar op basis van dit onderzoek is extra inzet wat D66 betreft nodig.”