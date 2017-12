D66 Zwolle wil geen circus met dieren meer in Zwolle

Toch wijdt de Zwolse partij er een passage aan in het verkiezingsprogramma. ,,Het is inderdaad al landelijke wetgeving", zegt D66-raadslid Claudia van Bruggen. ,,Vorig jaar was er even sprake van om het Zwolse verbod uit de Algemene Plaatselijke Verordening te halen, maar er is toch voor gekozen om het erin te houden. We willen er gewoon duidelijk over zijn."