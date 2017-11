D66 Zwolle wil openheid rond opvolging burgemeester Meijer

Dit betoogt ze in haar programma voor de Zwolse gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De gekozen burgemeester is één van de kroonjuwelen van de liberalen. ,,Landelijk gezien komt er wat beweging, wij willen binnen de ruimte die er nu is kijken of we meer openheid kunnen krijgen in de procedure", zegt lijsttrekker Jan Brink. De benoemingsprocedure gebeurt nu achter gesloten deuren. ,,Maar je zou kunnen kijken of kandidaten zelf bereid zijn om naar buiten te treden en zich te presenteren." Niet alleen bij de burgemeestersbenoeming, ook bij andere thema's wil D66 meer betrokkenheid door bijvoorbeeld directe inspraak.

Hete hangijzers

Over twee hete hangijzers in Zwolle, de koopzondag en windmolens, laat Brinks partij geen twijfel bestaan in haar verkiezingsprogramma. Of winkels op zondag de deuren openen, is niet aan de politiek, vindt D66. ,,Bij een groeiende stad waar plek is voor kopen, ontmoeten en cultuur is het niet verstandig beperkingen op te leggen." Eerder deze week stemde D66 in lijn met het coalitieakkoord - dat ze gesloten heeft met ChristenUnie, PvdA en VVD - nog tegen meer koopzondagen. Het was de afgelopen jaren een gevoelig thema in de lokale politiek, maar Brink gaat het niet op voorhand al tot breekpunt bestempelen voor eventuele coalitieonderhandelingen na 21 maart. ,,Maar het mag helder zijn dat dit voor ons een belangrijk punt is voor de toekomstige ontwikkeling van de stad." Ook de horecaopeningstijden mogen wat hem betreft vrijgegeven worden. Volgens Brink staat de maatschappij op een kantelpunt als het gaat om energieopwekking. Om de stad te verduurzamen, zijn ook windmolens nodig, stelt D66.

Verder heeft de partij in haar programma een belangrijke plek ingeruimd voor de fiets. ,,De rol van de auto en fiets verandert langzaam. Zwolle is een fietsstad, maar planologisch is ze heel erg gebaseerd op dat de auto leidend is." De schone tweewieler moet een prominentere plek krijgen.

Reclamemasten

Als het aan D66 ligt, blijven de IJsselhallen de evenementenlocatie in Zwolle. Daarnaast is ze glashelder over extra reclamemasten langs de A28: verboden.