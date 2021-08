Daan (8) uitgeroepen tot dé Max Verstappen van Kartcentrum Zwolle

Rechter eist onafhanke­lijk advies over gevolgen van afschot ganzen in Overijssel: ‘Herkent jager elke vogel?’

26 augustus Een mijlpaal volgens natuurorganisaties. Onafhankelijk advies moet de rechters in Zwolle helpen in een nieuwe rechtszaak tussen Vogelbescherming en De Faunabescherming en anderzijds Gedeputeerde Staten van Overijssel over de ganzenjacht. ,,Jagers herkennen geen kemphanen.’’