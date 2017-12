De 18-jarige A. A. uit Zwolle die deze zomer een 21-jarige plaatsgenoot neerstak bij de instelling voor beschermd wonen (RIBW) in de Aa-landen, komt vrij maar blijft de komende jaren onder streng toezicht staan. Dat heeft de rechtbank in Zwolle besloten.

Die veroordeelde A. tot een jaar jeugddetentie, waarvan een flink deel voorwaardelijk. Het onvoorwaardelijke deel heeft A. al in voorarrest uitgezeten. Daardoor is hij vanaf komende dinsdag 'vrij', maar onder voorwaarden: hij moet naar een instelling in Hardenberg waar hij aan strenge regels wordt gebonden. Ook krijgt hij een enkelband.

Conflict

De steekpartij op de stoep van de woonvorm, in juli van dit jaar, was het sluitstuk van een conflict tussen A. en een groep mensen rond het 21-jarige slachtoffer. Er was al eerder onenigheid over en weer geweest. Op de bewuste dag, medio juli, trok A. tijdens een nieuw treffen een mes en stak daarmee op de Zwollenaar in. Die werd in zijn milt geraakt en moest met spoed geopereerd worden.

De rechtbank behandelde de zaak tegen A. volgens het jeugdstrafrecht hoewel de verdachte meerderjarig is. Meteen na de behandeling werd al uitspraak gedaan.