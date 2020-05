Dader Zwolse woonbootmoord in cel om overtreden voorwaarden na doorboren huis in Bergentheim

De vluchtende bestuurder uit Hardenberg die vorige week met zijn Mercedes een woning in Bergentheim doorboorde , is aangehouden. De reden is dat de 51-jarige Henk S., die eerder werd veroordeeld voor de lugubere Zwolse woonbootmoord in 2007, zijn voorwaarden heeft overtreden.

S. kwam twee jaar geleden onder voorwaarden vrij, nadat hij twee derde van zijn 14 jaar durende straf had uitgezeten. ,,De man is wel aangehouden, maar nog niet voor de zaak Bergentheim. Hij zit nu in hechtenis vanwege het overtreden van voorwaarden in de proeftijd op basis van een eerdere straf”, laat politiewoordvoerder Ruud Visser weten.

,,Wij weten dus waar de man is en wij maken eerst ons onderzoek af en gaan hem daarna pas horen.” Visser kan niet zeggen om welke voorwaarden het gaat. ,,Maar het valt wel samen met dit incident. Hij is nog niet aangehouden. Daar is ook geen haast mee, hij gaat nergens heen.”

Enorme ravage in Bergentheim

Vorige week dinsdagavond, op bevrijdingsdag, reed S. met volle vaart in op een woning in Bergentheim. Hij was op de vlucht voor de politie en mogelijk onder invloed van verdovende middelen. De twee bewoners raakten gewond, maar kwamen er wonderwel goed vanaf. Bestuurder S. werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij enkele dagen moest verblijven en werd geopereerd aan onder meer zijn ribben.

Lugubere moord op een woonboot

In 2009 kreeg Henk S. in hoger beroep 14 jaar cel voor de lugubere moord op Jan Popke Karsten in Zwolle in 2007. Karsten werd tientallen keren gestoken met een schroevendraaier. Samen met zwager Egbert H. waren ze vanuit Vroomshoop in hun auto naar Zwolle gereden om Karsten een lesje te leren. Ze dachten dat Karsten de vrouw van S. als pubermeisje, jaren geleden, seksueel misbruikt had.

Twee jaar geleden kwam S. voorwaardelijk vrij, omdat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten. In eerste instantie kreeg hij een enkelband, maar die ging al snel af. Welke andere voorwaarden hij destijds verder kreeg is niet bekend.