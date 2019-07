Dagbesteding in Zwolle in een modern nieuw jasje

update Man (31) uit Zwolle is derde verdachte van moloto­vbran­den in Zwolle

30 juli Een 31-jarige Zwollenaar is opgepakt voor betrokkenheid bij twee brandstichtingen met molotovcocktails in Zwolle. Hij is de derde verdachte die de politie voor deze zaak op het oog heeft. Eind maart werden twee woningen belaagd met molotovcocktails. Het is nog onduidelijk welke rol de drie hebben gehad.