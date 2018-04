Dagtripje Oudeschans voor Zwolse liefhebber van kunstuitleen

Met de bus van Zwolle naar het Groningse Oudeschans om er kunst te lenen of te kopen. De eigenaar van Het Kunsthuis, Jorrit Drenth, wil dat zijn klanten aanbieden nu het nog niet van een fysieke uitleenlocatie in Zwolle gekomen is.

Het Kunsthuis uit Oudeschans nam vorig jaar zomer de kunstcollectie én het klantenbestand van de sinds mei 2017 failliete Kunstuitleen Zwolle over. De curator stelde daarmee de spaartegoeden van klanten veilig. De huur aan de Voorstraat werd opgezegd en sindsdien staat de overgenomen kunstcollectie in de Groningse kunstuitleen.

Haal- en brengservice

Het Kunsthuis is nu bezig de administratie en de online-catalogus op orde te brengen en afspraken te maken met kunstenaars die werk in consignatie hebben gegeven, ofwel voor verkoop ter beschikking hebben gesteld. Klanten kunnen vooralsnog alleen werken uitzoeken in digitale catalogus. De Groningse ondernemer Jorrit Drenth van Het Kunsthuis biedt de kunstliefhebbers een kosteloze haal- en brengservice van de schilderijen en andere kunstobjecten aan. Werken kunnen ook in Het Refter aan het Bethlehemskerkplein worden afgehaald en ingeleverd. Volgens Drenth werkt dat goed: ,,Vrijwel wekelijks gaan er kunstwerken vanuit Groningen naar Zwolle.''

Het Kunsthuis is maanden na de overname van de kunstwerken nog op zoek naar een 'werkbare modus', vertelt Drenth. Een nieuwe werkbare, betaalbare én bereikbare ruimte werd in Zwolle nog niet gevonden. Toch heeft Drenth het volste vertrouwen in het concept 'kunstuitleen'. ,,Er zijn nog heel veel mensen die lid zijn gebleven na de overname en kunstenaars hebben hun vertrouwen in de nieuwe organisatie.''

Hoe groot het klantenbestand is en hoeveel opzeggingen er na de overname van de kunstcollectie zijn geweest, wil hij niet kwijt vanwege de 'concurrentie' die er in de kunstuitleenwereld zou zijn. Het aantal opzeggingen is hem in ieder geval 'enorm meegevallen'.

Dagtocht

,,Om klanten tegemoet te komen die het lastig vinden om werken uit te zoeken in een digitale catalogus, organiseert Het Kunsthuis binnenkort dus een of twee dagtochten naar Het Kunsthuis in Oudeschans. Leden worden binnenkort benaderd of ze er interesse voor hebben.''