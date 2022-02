Dak van oude WRZV-hallen laat los in Zwolle: ‘Flink veel schade’

Almir (22) had drugsvoor­raad op geheime plek boven biblio­theek in Hardenberg, maar hoeft cel niet in

Een 22-jarige man uit Zwolle is tot twee weken voorwaardelijke celstraf veroordeeld voor de handel in harddrugs. De voorraad bleek verstopt in het systeemplafond boven een bibliotheek in een appartementencomplex in Hardenberg.

10:17