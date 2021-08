Dakbrand bij vrijstaande woning in Zwolle

PEC Zwolle strijdt wel, maar krijgt maar bar weinig echte kansen tegen Heerenveen: 0-2

31 juli Nog twee weken heeft PEC Zwolle-trainer Art Langeler de tijd om zijn ideeën over te brengen op zijn manschappen, want dan komt Vitesse op bezoek voor de eerste competitiewedstrijd. In het oefenduel tegen Heerenveen liet PEC Zwolle zaterdagavond in eigen stadion - ondanks de aanvallende intenties - offensief nog niet heel veel zien en verloor met 0-2.