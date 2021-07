Dakloze man (22) verdacht van poging doodslag na slaan politieagent met bierflesje in Zwolle

Zwolse is kamerpan­den en wonings­plit­sing beu en stapt naar Raad van State

27 juli Een bewoonster van de Warmoesstraat in Zwolle heeft er schoon genoeg van dat in de buurt steeds meer gezinswoningen gesplitst worden in appartementen of opgedeeld in studentenkamers. Vandaag vocht ze voor de Raad van State een vergunning aan die de gemeente Zwolle heeft verleend voor een studentenhuis pal naast haar woning.