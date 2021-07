Dakloze man, met staven koper in zijn bezit, komt bij rechter niet weg met verhaal over het gemak van het bij zich dragen van een betonschaar

Buitenge­bied Tolhuislan­den in beeld voor nieuwe grote bedrijven op Hessen­poort in Zwolle

9 juli Bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle wordt waarschijnlijk uitgebreid richting Tolhuislanden en Lichtmis. De ruimte voor heel grote bedrijven is zo goed als op en van de twee onderzochte uitbreidingslocaties is deze het meest haalbaar. Omdat dit gebied ook bedoeld is voor windmolens of zonneparken, wordt overlegd hoe die samen kunnen gaan met nieuwe bedrijvigheid.