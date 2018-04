'Dakloze' Zwollenaar die 37 auto's vernielde blijft vastzitten

Tot een inhoudelijke behandeling van de zaak kwam het nog niet, omdat er nog reclasserings- en persoonlijkheidsrapporten ontbreken. Volgens de rechtbank weegt het maatschappelijk belang zwaarder dan K.'s persoonlijk belang, dus moet de Zwollenaar voorlopig in het penitentiair psychiatrisch centrum in Vught blijven.

Baksteen en bier

Het moet een surrealistisch beeld zijn geweest op de 27ste december van 2017. De verwarde Zwollenaar, die als vestigingsadres daklozenopvang De Herberg in Zwolle heeft, ramt in de Nijverheidstraat op klaarlichte dag met een baksteen 37 autoruiten kapot. Ook bekrast hij wagens. En K. verwondt z'n eigen hand. Terwijl hij zich met de baksteen uitleeft op de bolides, houdt hij in z'n andere hand een blik bier.

Verslavingszorg

K.'s advocaat drong vanmiddag aan op een schorsing van de voorlopige hechtenis, omdat de Zwollenaar inmiddels drie maanden vastzit en het volgens hem lang duurt voor er schot in de zaak komt. ,,Er ligt weliswaar nog geen reclasseringsverzoek dat de schorsing handen en voeten kan geven, maar hij zal tijdens zijn schorsing contact opnemen met Tactus Verslavingszorg, net als voor z'n detentie, en hij wil een CIZ-indicatie zodat hij naar begeleid wonen kan." De officier van justitie voelde niets voor het voorstel, temeer omdat volgens haar de psychiater al heeft laten weten dat K. mogelijk volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard wordt. Op de vraag van de rechter of K. bereid is zich te houden aan voorwaarden, antwoordde de Zwollenaar: ,,Uiteraard." Dat was het enige verbale wapenfeit van K. deze middag. Het kon de drie rechters die zich over deze zaak buigen echter niet overtuigen. K. blijft achter slot en grendel. De inhoudelijke behandeling van de zaak, mét de betreffende rapporten, is 28 juni.

