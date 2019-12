Dalfsenaar (39) aan verwondingen overleden na ongeluk in sloot Zwolle

Jongeren vertellen over de krassen in hun leven aan raadsleden in Zwolle

9:00 Om zich voor te bereiden op het raadsdebat over transformatie van de jeugdhulpverlening, legden Zwolse raadsleden hun oor te luister bij de professionals. In jongerencentrum Level Z in Stadshagen was een speciale rol weggelegd voor twee jonge knapen.