Daling aantal ww-uitkeringen in regio Zwolle sterker dan landelijk; personeelstekorten lopen hard op

Uitkeringsinstantie UWV ziet een sterkere afname van ww-uitkeringen in de Regio Zwolle dan landelijk. Tegelijkertijd loopt dankzij de economische groei het personeelstekort in veel arbeidssectoren hard op.

Eind juni 2018 verstrekte Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 8.140 werkloosheidsuitkeringen in de Regio Zwolle. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 6,3 procent (547 uitkeringen minder). Dat is meer dan de landelijke daling van 4,3 procent.

Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal ww-uitkeringen in Zwolle en omgeving lager. De daling in Regio Zwolle is 28,4 procent oftewel 3.228 uitkeringen. Deze afname is eveneens groter dan de landelijke daling in het afgelopen jaar (-22,6 procent).

Personeelstekorten

De dalende ww-uitkeringen in Overijssel en Gelderland-Noord hebben volgens het UWV te maken met de aanhoudende economische groei. Deze groei zorgt ook in toenemende mate voor personeelstekorten. Steeds meer werkgevers hebben moeite om hun vacatures te vervullen.

De lijst van beroepen waarvoor dit geldt, landelijk als in Overijssel en Gelderland-Noord, wordt steeds langer. Eerst waren het nog de vacatures in de techniek en de ICT die opliepen. Nu gaat het ook om banen in de logistiek, zorg, onderwijs, restaurants (koks) en hoveniers.

Oplossingen

Werkgevers zoeken oplossingen om die personeelstekorten het hoofd te kunnen bieden. Soms kan dat door intensiever te werven of door functie-eisen aan te passen, of betere arbeidsvoorwaarden te bieden, of door medewerkers vragen meer te werken.

Voor de twintig gemeenten die zich hebben verenigd in de Regio Zwolle is de oplopende personeelstekorten inmiddels een speerpunt. Zij zijn een samenwerking met werkgevers, vakbonden, onderwijs, provincie Overijssel en aangrenzende provincies aangegaan om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren. De Regio bevestigt dat het vraagstuk breed wordt gevoeld in alle sectoren, van logistiek tot techniek, van vrijetijdseconomie tot retail en van zorg tot onderwijs.

Rondleiding

De Regio Zwolle organiseerde, zo weet het UWV, al een rondleiding langs twee logistieke werkgevers. Werkzoekenden kregen daarbij voorlichting over de mogelijkheden en opleidingen in de logistiek.

Ze wil in de zoektocht naar meer arbeidskrachten de kansen voor de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroten, zodat zij ook profiteren van de economische groei en meedoen in de maatschappij.