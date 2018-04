Dance verdwijnt langzaam maar zeker uit Zwolle

Bedrijventerrein Hessenpoort als festivallocatie is vooralsnog een flop. Geen enkele organisatie heeft interesse getoond om een muziekevenement te houden aan de oostkant van het terrein in Zwolle. Daarnaast stopt de bekende Zwolse festivalorganisator Rob Teitsma definitief met het organiseren van festivals als Wildness en Let The Music Play. En dan is ook nog eens de evenementenlocatie op Voorsterpoort volgend jaar niet meer beschikbaar voor dancefeestjes. Daarmee lijkt dance langzaam maar zeker te verdwijnen uit Zwolle.

Wijthmenerplas

,,Daar lijkt het inderdaad op", zegt Teitsma, die met zijn Studio TaS jarenlang grote dancefeesten organiseerde in Zwolle. De laatste jaren deed hij dat vooral aan de Wijthmenerplas, waar hij stuitte op veel verzet van omwonenden over geluidsoverlast. Met de huidige normen kon hij daar niet meer uit de voeten. ,,Wij hebben onderzocht of we Wildness dan op Hessenpoort konden houden, maar zagen er geen heil in."

Ontoereikend

Volgens Teitsma zijn de buitenlocaties voor dancefestivals niet toereikend in Zwolle. ,,Daarnaast zijn er te weinig binnenlocaties." Mede daarom heeft Teitsma besloten helemaal te stoppen met het organiseren van grote dancefeesten in Zwolle. ,,Dat komt door een opeenstapeling van zaken; te weinig bezoekers, geluidsnormen, te weinig locaties enzovoorts."

Dancetour

Hessenpoort werd door de gemeente aangewezen als nieuwe plek voor (dance)festivals en andere muziekevenementen als alternatief voor park De Wezenlanden. Daar mogen geen muziekfeesten meer gehouden worden. Het betekende ook meteen het einde voor Dancetour, dat niet naar Hessenpoort wilde vanwege de ligging buiten de stad. Dancetour wordt doorgaans midden in de stad gehouden.

Kingdance

Organisatoren van (dance)festivals kunnen dit jaar nog terecht op het terrein op Voorsterpoort, naast Scania. Daar zijn dit jaar Kingdance op Koningsdag en Dance4Liberation op 5 mei. Maar ook daar komt een eind aan. ,,Dat kan volgend jaar niet meer, er is toenemende interesse voor vestiging van bedrijvigheid op deze plek", zegt een gemeentewoordvoerster. ,,Daarom onderzoeken we op dit moment of en hoe deze festivals in 2019 en verder op Voorsterpoort gefaciliteerd kunnen worden. Daarover moeten we uiteraard ook nog praten en afstemmen met de omgeving."

Geluid