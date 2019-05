Dancefestivals Zwolle kunnen op nieuwe locatie evenveel mensen kwijt

Dancefestivals Kingdance en Dance4Liberation in Zwolle kunnen ook in 2020 weer 30.000 bezoekers kwijt. De feesten worden verplaatst naar een nieuw evenemententerrein op een steenworp afstand van het huidige. Het nieuwe terrein aan de Grote Voort in Zwolle wordt voor een groot deel door Scania gebruikt. In de weken rond de festivals in april en mei wijkt de vrachtwagenfabrikant uit. Op het festivalterrein komt ook een overnachtingsplaats voor vrachtwagenchauffeurs.