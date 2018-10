Daniël Lohues speelt in Hedon: ‘Tent vol en het dak eraf!’

Puppy Kees uit Zwolle is ziek en alleen een Italiaanse arts kan hem helpen

7:00 ,,Ik voelde aan zijn borst en zijn hart ging van tikketikketikketik.” Gerben Hoetink en Barbara ter Beke uit Zwolle proberen via crowdfunding geld in te zamelen om hun labrador Kees te laten opereren in Italië. Kees is nog geen halfjaar oud, maar blijkt een zeldzame hartafwijking te hebben. ,,Kees is onderdeel van ons gezin geworden. Opgeven is geen optie.”