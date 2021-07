Dankzij deze slimme installatie in de IJssel bij Zwolle sterven minder dieren straks een langzame dood

De plasticvanger is een drijvende installatie die nabij de oude IJsselcentrale is geplaatst. ,,We verwachten minstens een kuub per maand op te vangen", vertelt initiatiefnemer Ramon Knoester van CLEAR RIVERS. Een flinke hoeveelheid, en al het plastic dat door de IJssel zwerft, is schadelijk voor de natuur. ,,Vooral voor vogels en vissen,” vertelt Knoester.