Dankzij deze slimme plasticvanger in IJssel bij Zwolle sterven minder dieren een langzame dood

Testen voor Toegang in dit gloednieu­we paviljoen in Zwolle? Voorlopig nog niet

5 juli Het enorme testpaviljoen dat in Zwolle is gebouwd voor Testen voor Toegang blijft in elk geval de komende drie weken nog ongebruikt. In de grote hal kunnen 11.500 tests per dag afgenomen worden, maar de organisatie achter Testen voor Toegang is nog op zoek naar een partij die de locatie gaat exploiteren.