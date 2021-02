Dankzij deze slimme truc kan deze week al op de ijsbaan in Zwolle worden geschaatst

Een trots legertje strooit en schuift permanent de Zwolse straten schoon

7 februari Topdrukte bij de gladheidsbestrijders van de Rova in Zwolle. Sinds zaterdag 18.30 uur tot maandag diep in de middag zijn volcontinu tientallen mensen aan het werk om de hoofdwegen en fietspaden in Zwolle enigszins begaanbaar te houden voor auto’s en fietsers. ,,Iedereen is een beetje opgewonden, dat sneeuw ploegen is toch iets speciaals.’’