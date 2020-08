Dankzij haar baby hoeft winkeldievegge niet de cel in

Van dubbele schaar naar kappers­schaar: ex-profvoet­bal­lers uit Zwolle runnen eigen salon

11 augustus Van voetbalstadions als De Kuip naar een kleine studio aan de Willemsvaart in Zwolle. Voormalig profvoetballers Kevin Schmidt en Giovanni Hiwat runnen sinds kort een eigen kapperszaak in hun woonplaats. Over eenzaamheid tijdens buitenlandse avonturen, Kolo Touré, ‘het voetbalwereldje’ en hun kapperscarrière.