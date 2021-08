Dankzij ‘kraker Harrie’ (68) kan jij nu zwemmen in Openluchtbad Zwolle

,,Kijk, daar stond een grote tent en daarnaast stonden allemaal kleine tentjes. Aan die boom hingen we een telefoon en daar belden we alle radiostations mee af.’’ Harrie Meulemans (68) ogen beginnen nog te glimmen als hij het erover heeft. Exact dertig jaar geleden trok hij een tent van zolder om hem hier in de ligweide op te zetten. Pas drie maanden later brak hij hem af, toen het zwembad gered was.