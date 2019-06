Dankzij Loes is hoge nood tijdens Zwolse Halve Marathon geen probleem meer

Het is aan de Zwolse te danken dat er dit jaar zo veel Dixies staan. En dat terwijl ze zelf niet eens hardloopster is en vanavond evenmin als toeschouwer langs de kant staat. Maar ze weet wél hoe ernstige darmproblemen je leven kunnen beperken of zelfs aan huis kunnen kluisteren.

Quote Snel naar huis terwijl je het langs je benen voelt lopen. Dat is heel, heel erg Loes Burgmeijer, Strijdt voor meer openbare toiletten

Zelf kan ze haar ontlasting niet ophouden en dat heeft haar al vaak in genânte situaties gebracht. Vandaar dat ze de organisatie van de Zwolse Halve Marathon vroeg of er meer Dixies konden komen, liefst om de vijfhonderd meter één. Want dat is de norm waar de Maag-, Lever- en Darmstichting naar streeft met de actie Hoge Nood: in stadscentra binnen een straal van 500 meter een openbaar toilet voor iedereen met en darm- en blaasproblemen. En dat zijn er nogal wat: naar schatting 3,5 miljoen in Nederland.

Dat de organisatie van de Zwolse Halve Marathon als eerste hardloopevenement in Nederland besloot om de 500 meter-norm in te voeren en dus tientallen Dixies plaatste vervult Loes Burgmeijer met trots.

Snel naar huis

Sinds een paar jaar is ze op persoonlijke titel bezig om aandacht te vragen voor openbare toiletten. De darmproblemen waar de Zwolse mee kampt, waren beheersbaar toen ze nog werkte. ,,Dan heb je altijd wel een wc bij de hand. Maar toen ik drie jaar geleden met pensioen ging, merkte ik dat het buitenshuis een groot probleem werd. Wat dat betekende voor mij? Dat je het net als een baby in je broek doet en dan heel snel naar huis moet terwijl je het langs je benen voelt lopen. Dat is heel, heel erg. Je blijft thuis, je raakt geïsoleerd.” Burgmeijer probeert er toch zo veel mogelijk op uit te gaan. ,,Maar geloof me, ik ken in heel Nederland alle plekken waar een openbaar toilet is. Als ik ergens aankom kijk ik als eerste om me heen: ‘waar is de dichtstbijzijnde wc?’"

Klein bedrag

In haar woonwijk Zwolle-Zuid heeft ze allerlei bedrijven, winkels en horecagelegenheden gevraagd om hun wc aan te melden in de app van de Maag-, Lever- en Darmstichting waarop mensen kunnen zien waar ze welkom zijn in geval van nood. ,,In Zwolle is het echt slecht geregeld, dat moet beter”, vindt ze. ,,Geef als gemeente hotels, cafés en andere gelegenheden met een toilet een klein bedrag per jaar als ze hun wc beschikbaar stellen. In Oldenzaal gebeurt dat al. Ik vind het geweldig dat de organisatie van de Zwolse Halve Marathon op mijn verzoek ingegaan is. Dat helpt enorm."