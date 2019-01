Dankzij snelle test houdt Isala Zwolle greep op epidemie

Je weet dat-ie komt. Zoveel is zeker. Een griepgolf of zelfs epidemie hoort erbij. Daar moeten we ook niet dramatisch over doen, vindt Sylvia Debast. Ze werkt als arts-microbioloog bij Isala. Ergens rond kerst zie je de eerste gevallen, vertelt ze. De tijd van samenkomsten. Volle huiskamers, gezellige diners. Mensen dicht op elkaar. Met als klap op de vuurpijl alle gelukwensen rondom nieuwjaar. Zoenen, handen schudden. Tel daar ook nog de lage luchtvochtigheid bij op. En het gegeven dat veel mensen minder weerstand hebben (waar blijft die zon!). Nou ja, dan is al een aardig bodempje gelegd. Ook al spelen meer factoren mee en blijft 't gissen wat nou precies op dát moment de griep laat opkomen, legt Debast uit.