Dankzij wensambulance kan Jannie (66) toch foto's van Erwin Olaf bekijken

PVV wil actie van provincie Overijssel om veiligheid in de trein te waarborgen

20:10 De provincie Overijssel moet in actie komen om de veiligheid in de trein te waarborgen, vindt de PVV Overijssel. PVV-Statenlid Joeri Pool heeft vragen gesteld aan gedeputeerde Boerman over de overweging van het Keolis-personeel om bij een nieuw geweldsincident te gaan staken.