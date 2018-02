Dansers dagen elkaar uit in Zwols poppodium

videoWie gisteren Hedon in Zwolle binnenstapte, kon het zomaar gebeuren dat hij of zij over een fanatieke danser moest stappen. Het tekende de ongedwongen sfeer van de Raw Essence , de Urban Dance Battle van Oost Nederland, die voor de vierde keer werd georganiseerd door dansschool Social Dance en Hedon.

Dennis van Zon (9) uit Zwolle is één van de ruim honderd deelnemers. Hij danst samen met de 11-jarige Faomy Latukolan in de Hip-Hop Battle tot en met 15 jaar, waar de dansers en rappers anderen uitdagen. Dat wil zeggen er moet geïmproviseerd worden. En dat is precies wat de twee aanspreken in het dansen. ,,Je hebt je fantasie en je vrijheid en je kunt eigenlijk alles doen", zegt Dennis, die vlak na het vraaggesprek zijn battle samen met Faomy verliest. Want het is en blijft een wedstrijd.

De professionele juryleden Leandro Vanenburg, Roche Apinsa en Jeems deinen tijdens de battle mee op de muziek en act en wijzen daarna met een coole vingerbeweging eensgezind de winnaar aan.

Dansgenen

Lisa Karsen (19) heeft er net een showcase opzitten, een soort demonstratie om het publiek te vermaken. Dansen is voor de Zwolse niet zozeer voortgekomen uit televisieprogramma's als Dance, dance, dance of Everybody Dance Now, wel zaten de dansgenen stevig verankerd in de familie. ,,Het is inmiddels wel een passie voor mij en later zou ik er wel les in willen geven."

Ondertussen ziet Hedon-organisator Nadieh Hoeksma de dans- en rapwedstrijd allemaal met tevreden ogen aan. ,,De ene freestylet in de foyer, de ander eet of drinkt wat en iedereen van jong tot wat ouder loopt door elkaar. En dat is ook de essentie van Raw Essence: je laten zien aan elkaar."