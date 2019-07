Dansmiddag voor ouderen in Zwolse poptempel Hedon

Marlous Holster van WijZ Welzijn in Zwolle: ,,Het maakt deel uit van een pilot die we met een groot aantal organisaties zijn gestart rondom ouderen. Voorheen was de gang naar het verzorgingstehuis vanzelfsprekend maar ouderen blijven steeds langer thuis wonen. We zijn met allerlei evenementen en plekken bezig waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Bij activiteiten denk je vaak aan bingo en dat soort dingen. Maar de nieuwe generatie ouderen komt er ook aan. Daar willen we het wat hipper voor maken. En hoe gaaf is het dan dat je dit in Hedon kunt doen? Misschien komt er nog wel meer uit voort, wie weet krijgen we straks nog een Senior's Got Talent in Zwolle.”