Dappere Coen (67) verjaagt inbrekers met wandelstok uit brillenwinkel in Zwolle: ‘Achteraf knikkende knieën’

Een drietal inbrekers sloeg vannacht toe bij Roosdorp Opticiens aan het Groot Wezenland in Zwolle. Het trio werd betrapt en verjaagd door Coen Otten (67), die boven de zaak woont en naar beneden snelde. ,,Ik had een grote wandelstok bij me en schreeuwde: sodemieter op!”

Om 03.30 uur schrikt Otten plots wakker van een paar flinke dreunen. Het geluid komt van beneden. Als hij naar buiten kijkt, ziet hij een zwarte auto staan met draaiende motor. Die staat pal voor de brillenwinkel van zijn vriendin Marieke Korsius. ,,Ik dacht direct: Dit is mis”, vertelt hij.

,,Ik ben snel naar beneden gerend, dan kom ik in het portiek vóór de winkel uit. Mijn wandelstok had ik nog meegepakt. Eén man, volledig in het zwart, zag ik bezig in de winkel. Dat is toch een gek moment. Dan weet je: het is hij of ik. Ik heb als een wilde lopen schreeuwen en zei iets van: sodemieter op! Dat hielp want hij rende de zaak uit.”

Stoere kop

Buiten de winkel zaten al twee andere mannen in de auto op de inbreker te wachten, vertelt Otten. De auto scheurde rap weg. ,,Hoe het gaat met me? Nou, we zijn toch wel geschrokken. Marieke nam de winkel zo’n 13 jaar geleden over en dit is de eerste keer dat we zoiets meemaken. Alles gaat in een rush voorbij. Ik loop dan wel met mijn stoere kop naar beneden, maar ik realiseer me later pas dat ik knikkende knieën had.”

Buit

Het raam van de voordeur van de winkel is aan gruzelementen, net als het zijraam. Hoeveel brillen de inbrekers buit hebben gemaakt, kan Otten nog niet zeggen. ,,De technische recherche komt deze ochtend onderzoek doen dus we moesten het even laten rusten. We hebben wel beveiligingscamera’s in de winkel trouwens, maar de inbrekers waren keurig netjes van top tot teen in het zwart. Voor mij onherkenbaar.”