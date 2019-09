Dappere passanten voorkomen laffe tasjesroof op pianomeisje in Zwolle

Poll Me­ga-operatie Rijkswater­staat: borden wisselen op snelwegen voor lagere maximum snelheid

12:55 Op drie delen van snelwegen in deze regio mag vanaf morgen minder hard gereden worden vanwege de uitspraak van de Raad van State over stikstof. Rijkswaterstaat laat daarom veel borden met 130 kilometer per uur vervangen voor een exemplaar met 120 daarop, op delen van de A1, A28 en A50 rondom de Veluwe.