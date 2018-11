Dartsbond bevestigt: toppers komen naar Zwolle

Verdeling agenten over Oost-Nederland was moeilijke klus

8:00 De werkdruk bij de politie is zeer hoog. Op alle fronten. Haal dan maar eens een agent weg omdat een ander team het zwaarder heeft. En welke burgemeester verliest nu graag een agent voor zijn stad of dorp? Het herverdelen van bijna 4.000 agenten in Oost-Nederland ging niet zonder slag of stoot. ,,Ja ho! Hoe kun je dit nu doen?”