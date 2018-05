Dartsfans genieten van Dutch Masters in Zwolse IJsselhallen

Vrienden

Ergens in het midden zitten vier jonge mannen. Vrienden uit Kampen, zeggen ze. Jeroen Koetsier, Kerwin van Klinken, Tim Noordman en Nick van der Kooi genieten met volle teugen. In het oranje gekleed tikken ze de grote glazen bier weg, terwijl ze naar een van de vele grote schermen de wedstrijd Stephen Bunting volgen. ,,Mooi man'', zeggen ze in koor. ,,En lekker dichtbij.'' De mannen zijn ervaringsdeskundigen, want ook de de PDC wedstrijd in Rotterdam bezochten ze met z'n vieren. ,,Het is een geweldige sfeer hier, dat doen ze goed'', complimenteren ze de organisatie. ,,Het is nu nog wat rustig in de zaal (....), maar vanavond gaat het dak er af. Dan zitten we zeker wat dichterbij het podium. En dan maar hopen dat Van Gerwen er bijzit in de finales. Dan wordt het een gekkenhuis. Het zou mooi zijn als het spannend wordt.'' Voor de helft van de groep wordt het ongetwijfeld een zware maandag. ,,Alleen de slimmeriken hebben vrijgenomen, haha....''

Even verderop zitten drie dames mee te klappen met de muziek. Geen oranje kledij, geen opzichtige uitdossingen, wel een paar grote glazen bier. Er wordt gelachen, veel gelachen. ,,Ik heb dit van hen voor mijn verjaardag gekregen'', zegt Geanne uit Utrecht, terwijl ze naar haar vriendinnen aan de andere kant van de tafel wijst. Die twee vriendinnen zijn Noortje en Evelien uit Groningen. Alledrie dartsfans, maar het is de eerste keer dat ze zo'n evenement live meemaken. ,,We zijn door onze vriendjes aan gestoken'', geeft Noortje toe. ,,Maar we hebben direct tegen elkaar gezegd dat wij daar met de meiden een keer naar toe zouden moeten. De sfeer is geweldig, maar we vinden de sport ook heel leuk. We zijn stiekem grote fans van Peter Wright. Die is geweldig, wat een uitstraling. En zijn opkomstmuziek is lekker, hoor.'' De drie jonge vrouwen genieten van de sfeer in Zwolle. ,,Dit krijgt voor ons wel een vervolg, dat weten we zeker. We hoeven nu niet meer na te denken over wat we elkaar voor de verjaardagen gaan geven. Dat is wel duidelijk.''