Darttoppers genieten van gooien dichtbij huis, maar Zwolse IJsselhallen hebben niet magie van ‘Ally Pally’

Dartliederen zoals ‘Stand up if you love the darts’ en ‘Please don’t take me home’ klinken van vrijdag tot en met zondag volop bij de Dutch Darts Championship in de IJsselhallen in Zwolle. Chantal Kuiper (43) en vriend Danny Doldersum (38) uit Hoogenveen hebben een oranje shirt van het Nederlands voetbalelftal aangetrokken en houden enthousiast een bord met ‘180’ daarop omhoog als een darter de maximale score gooit.