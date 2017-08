Dartwedstrijd in Zwolle is ‘beetje een gok’

De Professional Darts Corporation (PDC), een internationale bond, heeft in de kalender voor 2018 bekendgemaakt dat er van 10 tot en met 13 mei een groot toernooi georganiseerd gaat worden in de Zwolse IJsselhallen. Moet Zwolle daar blij mee zijn? Vijf vragen aan RTL7-commentator en dartskenner Jacques Nieuwlaat.

Het toernooi in Zwolle behoort tot de European Tour. Hoe hoog moeten we deze wedstrijd inschatten?

,,Je hebt een aantal categorieën wat betreft de wedstrijden. Dit is een toernooi met relatief veel prijzengeld en die ook meetelt voor de wereldranglijst. Er hangen ook camera’s, maar dat is alleen voor de website van de PDC. In Maastricht, waar ook zo’n wedstrijd is, kan ongeveer 5000 man in de zaal. Aan het toernooi doet de top 16 van de vloertoernooien mee. Dat is iets anders dan de algemene ranglijst, maar namen als Michael van Gerwen en Peter Wright doen het ook hier goed.”

Wat is het belang voor het toernooi in deze regio?

,,In het verleden is er veel gekozen voor het zuiden van het land. Nu er een toernooi bij is gekomen, is het logisch dat dit op een locatie is aan de andere kant van Nederland. Boven de lijn Utrecht-Arnhem, zeg maar.”

Heeft het dartstoernooi een kans van slagen in Zwolle?

,,We weten het niet, het is een beetje een gok. Maar het zou zeker een kans zijn om mensen bij het darts te kunnen betrekken. De PDC kiest bewust voor grotere steden, zodat ze ook ter plekke nog veel aan promotie kunnen doen. Het toernooi in Zwolle is in mei. Vlak daarna is de apotheose van de Premier League, een ander belangrijke en grote wedstrijd. Het is daarom lastig in te schatten hoe het in Zwolle gaat verlopen.”

Wat vinden Nederlandse dartsspelers hiervan?

,,Om eerlijk te zijn: ze zijn er lang niet altijd blij mee. Het is wat ingewikkeld om uit te leggen, maar er kunnen zich maar vier Nederlanders voor het toernooi kwalificeren, terwijl dat aantal bij andere wedstrijden hoger is. Verder spelen ze natuurlijk allemaal het liefste thuis. Voor dartsvolgers is het ook mooi, zij waren wel toe aan een nieuw toernooi in Nederland.”

Ben je er zelf eigenlijk ook?