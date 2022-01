David (27) uit Zwolle schittert in The Voice, maar ziet optreden totaal overschaduwd worden

David Dam uit Zwolle schitterde vrijdagavond in The Voice of Holland: alle vier de coaches draaiden voor hem terwijl hij het nummer ‘Iris’ van Goo Goo Dolls aan het zingen was. Zijn optreden werd echter totaal overschaduwd door het nieuws dat er sprake zou zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij The Voice. De Zwollenaar wil er niet veel over kwijt.

De uitzending van The Voice begint vrijdagavond met het optreden van de Zwollenaar, die met Elevation Freerun zijn eigen freerunbedrijf heeft. Coaches Ali B, Anouk, Glennis Grace en Apeldoorner Waylon draaien allemaal voor hem en hij krijgt lovende kritieken. ,,Ik vond het te gek. Ik heb echt genoten”, zegt Anouk in de uitzending. Dam besluit ook om bij haar in het team te komen. Hij vertelt in de uitzending een brede muzieksmaak te hebben ‘van R&B tot country’.

Machtsmisbruik

De ochtend na de uitzending maken RTL en producent ITV bekend The Voice of Holland voorlopig niet uit te zenden. Er zijn aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik binnengekomen en de zender wil tot de bodem uitzoeken wat er precies speelt. Bandleider Jeroen Rietbergen stapt per direct op en tegen coach Ali B. is aangifte gedaan. Hij wordt ook beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

,,Het is jammer”, zegt de 27-jarige Dam als hij gevraagd wordt naar een reactie op zijn optreden. Hij overlegt met RTL en zegt geen vragen te mogen beantwoorden over zijn deelname en goed beoordeelde optreden. ,,Dit is vanwege de ontstane situatie. Het is een heftige situatie met heel erge beschuldigingen. Dat moet goed uitgezocht worden. Als er meer duidelijk is, kan ik wel meewerken.”

Uitzendingen

In de uitzending van vrijdag zit nog een kandidaat uit Zwolle: voor de 21-jarige zangeres Tina Iliria draaien geen coaches. Ze krijgt een tweede kans in een nieuw onderdeel van The Voice waarbij ze wordt gecoacht door Maan en Zwollenaar Typhoon.

Zanger en rapper Typhoon heeft vandaag op Instagram gereageerd op het nieuws van het misbruik bij The Voice. ‘Ik kan alle berichten rondom The Voice niet bevatten. Het houdt mij enorm bezig, wat heftig. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt. Onafhankelijk onderzoek zal en moet licht schijnen op de waarheid. Mijn gedachten en hart gaan uit naar alle betrokkenen.’

Het is niet bekend hoe het verder gaat en of het vervolg van het The Voice-avontuur van de Zwollenaren nog wordt uitgezonden. De meeste afleveringen zijn al opgenomen en dus is al bekend of kandidaten ver in de show komen.

