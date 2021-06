De 10-jarige dochter van Jan uit Zwolle werd misbruikt door een kinderlokker: ‘We zien een meisje met veerkracht’

De Grote Markt in Zwolle: van druk winkelge­bied naar flaneren langs terrassen

12 juni De Grote Markt in Zwolle is in een aantal decennia veranderd in een horecaplein. Maarten van Beek van de voormalige ‘tassenwinkel’ Van Beek Lederwaren zag de plek met eigen ogen transformeren. Auto's verdwenen en terrassen kwamen. Nu opent er binnenkort het Douwe Egberts Café. ,,Het is geen geschikte winkellocatie meer.’’