De 106 ‘crisiswoningen’ aan de rand van Zwolle kúnnen er in 2024 staan (maar gesteggel hangt in de lucht)

Omstreden bouwplan bij Zwolle blijft in de ijskast: ‘Maken het ons niet gemakke­lijk in dit land’

Wekelijks krijgt vastgoedontwikkelaar Gerrit Jansen aanvragen van woningzoekenden voor een plek in één van zijn 106 tijdelijke huizen aan de Scholtensteeg in Zwolle. Probleem: bijna vijf jaar na goedkeuring staat er nog steeds geen woning. Was eerst Kampen boos, nu ligt ‘stikstof’ dwars. ,,We maken het ons niet gemakkelijk in dit land.’’