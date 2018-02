De Alliantie komt met debuutalbum in Hedon

Opnamestudio

Het avontuur van de rapgroep begon in april vorig jaar. In de grote zaal van Hedon werd gewerkt aan de plaat. Maandenlang werd meerdere keren per week de ruimte opgebouwd tot een grote opnamestudio. In het begin was het nog wat onwennig. De ene avond staan grote Nederlandse artiesten er te zingen, een dag later is de zaal ineens weer de studio van De Alliantie. Maar gezien de band die de leden met het popcentrum hebben, was het eigenlijk helemaal niet zo'n vreemde zet om hier het album op te nemen, stelt rapper Sloothaak. ,,Hedon is ons thuis! Wij deden hier onze eerste shows. Toen wij Franc van Hoffen, hoofd geluidtechnicus van Hedon, vroegen om de opnames van onze plaat te leiden was de keuze snel gemaakt om onze kleine thuisstudio te verruilen voor de ruimte van de grote zaal.”