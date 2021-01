De ‘Anker en Anker’ van ‘Bongers en Bongers’ zwaaien in Ommen en Zwolle af als advocatenbroers

‘Te huur’, staat op het raam van ingetogen advocatenkantoor aan de Gasthuisstraat in Ommen. En Bongers en Bongers verlaten in het nieuwe jaar ook hun onderkomen aan de Emmastaat in Zwolle. Na meer dan veertig jaar in de advocatuur, met name in het civiel- en strafrecht. Ze werden in Zwollekerspel geboren en bestieren een bescheiden maatschap dat doorgaans zo’n 150 euro per uur rekent. Anders dan de grote jongens aan de Zuidas in Amsterdam, waar ze voor minder dan 500 alleen een eerste kopje koffie inschenken. Of nee, láten inschenken.