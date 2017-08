De Blauwe Engel tuft eenmalig door de regio: ‘Deze trein is een fenomeen'

Stalking leidt tot vertrek dirigente kerkkoor Wijthmen

De dirigente en de organist van het kerkkoor in Wijthmen stoppen ermee vanwege de stalkingsaffaire waarvan zij het middelpunt zijn. De ex-partner van de vrouw kon het niet verkroppen dat zij in de organist een nieuwe liefde gevonden had en dat leidde tot een reeks incidenten in het dorp.