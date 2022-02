De carrièreswitch van Hugo van Dijk uit Zwolle: Filosoferen op de bezorgfiets

Personeel en bestuur De Fundatie ‘hoopvol’ na gesprek in Zwolle ondanks oproep tot schorsing directeur Keuning

Personeel en bestuur van Museum de Fundatie in Zwolle en Wijhe zijn ‘voorzichtig hoopvol’ over de toekomst, na een bijeenkomst maandagavond. Dat zegt Raad van Toezicht-voorzitter Roger van Boxtel. In schouwburg Odeon in Zwolle is gepraat over de veiligheid op de werkvloer. Medewerkers hebben zaterdag in een brief nog aangedrongen op het op non-actief stellen van de in opspraak geraakte directeur Ralph Keuning.

