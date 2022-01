De Chinese blunderbussen van Keolis: vijf vragen en antwoorden

De elektrische vloot van Keolis kampt al vanaf de invoering met grote technische problemen: de verwarming doet het niet, de stuurinrichting rammelt, de chauffeursstoelen staan niet recht achter het stuur, de elektronica en de software communiceren niet naar behoren en de bussen tochten door slecht sluitende deuren en ramen. Keolis probeert al meer dan een jaar de problemen op te lossen, maar dat lijkt maar niet te lukken. Vijf vragen over de voortdurende ellende met de Chinese elektrische bussen van Keolis:

Hoe kwam Keolis aan het contract om het busvervoer in de regio te mogen uitvoeren?

Dat is simpel: Keolis won in 2019 de concessie IJssel-Vecht (een vergunning om als enige het busvervoer in grote delen van Gelderland, Overijssel en Flevoland te verzorgen red.) omdat Keolis van alle inschrijvingen de beste deal leek te zijn. Eind 2019 beloofde Keolis ‘de grootste elektrische vloot van Nederland’, (259 bussen), en ‘15 procent meer dienstregelingsuren’.

Voor het busvervoer in de regio IJssel-Vecht een prachtig vooruitzicht. Later bleek dat het Deventer vervoersbedrijf had gesjoemeld met de aanbesteding. Keolis maakte buiten medeweten van de provincie Overijssel geheime, frauduleuze afspraken met de Chinese bussenbouwer Beyond Your Dreams (BYD).

Hoe kan het dat Keolis na dat gesjoemel nog steeds rondrijdt?

De samenwerking met Keolis verbreken bleek geen optie, omdat dan het openbaar vervoer in de regio in gevaar zou komen. De oplossing: Keolis rijdt met een nood-concessie rond met de Chinese elektrische bussen. Er werd ondertussen een nieuwe concessie uitgeschreven. Dit voorjaar moet duidelijk worden welke van de drie vervoersbedrijven die een offerte uitbrachten de komende 13 jaar het vervoer in Overijssel, Gelderland en Flevoland mag verzorgen. EBS, Qbuzz en ook Keolis zijn in de race.

Volledig scherm De BYD-bussen van Keolis bij hun aankomst in Nederland. Er leek nog geen vuiltje aan de lucht. © BYD Europe

Wanneer kwamen de eerste problemen met de Chinese bussen van Keolis aan het licht?

Al vrij snel na de ingebruikname van de bussen eind 2020 vielen bussen stil. Keolis meldt maar liefst 180 gevallen in drie maanden tijd. Het grootste probleem was de accu. Op het dashboard leek voor chauffeurs de batterijcapaciteit in orde. Het volgende moment was de accu leeg en stonden bussen stil. Daarnaast klaagden passagiers en chauffeurs over de verwarming die niet werkt, chauffeursstoelen die scheef achter het stuur staan, slecht sluitende deuren en ramen en software en elektra die niet communiceren. Keolis dwingt BYD keer op keer tot actie. Maar als de ene mankement wordt opgelost, komen er weer nieuwe aan het licht. In december werden voor de tweede keer binnen een jaar alle bussen nagekeken en zou er een nieuwe onknapronde van start gaan.

Wat is er toch aan de hand met die bussen?

Het lijkt erop dat de problemen voornamelijk zijn ingegeven door haast, waardoor er te weinig tijd is geweest om de bussen goed te testen. Het is voor het eerst dat in Nederland op zo’n grote schaal in één keer nieuwe bussen zijn ingezet. Keolis nam de bussen af bij de Chinese bussen-bouwer BYD. Volgens de provincie Overijssel waren door die korte periode waarin de bussen moesten gaan rijden, problemen niet uit te sluiten. Verschillende bronnen melden aan de Stentor dat de bussen vooral elektronisch en softwarematig een ramp zijn. Zo zouden er nauwelijks uniformiteit zijn in de bekabeling en elektronische inrichting van de bussen, waardoor monteurs vaak het wiel per bus weer opnieuw moeten uitvinden.

Is het nog op te lossen? Kunnen de bussen terug op de boot naar China, of zitten we er aan vast?

Inmiddels lijkt de kwestie op een containerschip dat niet meer te keren is. De belangen zijn groot: de concessie voor het openbaar vervoer in Overijssel, Gelderland en Flevoland behelst ruim 1 miljard euro. Voor Keolis is de deal van levensbelang. Het van oorsprong Franse bedrijf houdt met dit contract (als ze het opnieuw weten te verwerven) een voet aan de grond in Nederland. Maar de elektrische Chinese bussen, daar zitten we aan vast. Welk vervoersbedrijf de aanbesteding ook krijgt. Want de provincies stellen als voorwaarde dat de nieuwe vervoerder de bussen overneemt. Die voorwaarde uit de concessie schrappen zou juridische problemen opleveren. De vervoerders die in de race zijn, hebben hun voorstel op die voorwaarde ingediend. Daar nu aan tornen zou grote vertragingen veroorzaken en uiteindelijk zou daardoor het busvervoer zelf in gevaar kunnen komen. Al met al is het aan Keolis en bussenbouwer BYD om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Lukt dat niet, dan kan de kwestie verworden tot een juridisch en financieel Tsjernobyl, met volstrekt onzekere afloop.